Şölen sürüyor

TURKUVAZ Medya'nın yayınladığı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu heyecanı bugün de devam edecek. Heyecan fırtınası şeklinde geçen mücadelelerde takımlar kupaya uzanmak için kıyasıya yarış veriyor. A Spor'un naklen ekranlara getirdiği turnuvada bugün Trabzonspor, yarın da son şmpiyon Beşiktaş sahaya çıkacak. Trabzonspor, Denizlispor deplasmanında; Beşiktaş ise Göztepe karşısında tur arayacak. Tek maç eleme sistemine göre yapılacak mücadeleler sonunda kazanan takımlar adını çeyrek finale yazdıracak.