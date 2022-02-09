Kayseri destanı

Sarı-kırmızılılar maç boyunca akıllıca savunma yaptı Ramazan’ın golü ile tur geldi. Büyük sevinç yaşadılar.

Giriş: 09.02.2022 06:50

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor deplasmanda Fenerbahçe'yi tarihi bir maçın ardından 1-0'lık skorla mağlup ederek elemeyi başardı. İlk yarının sonunda Uğur Demirok'un atılmasıyla birlikte sarı-kırmızılılar 10 kişi kaldı. Yoğun yağış ve sert rüzgara bir de eksik oynamak eklenince Kayserispor'un işi zordu. Ancak Hikmet Karaman'ın akıllı taktiğiyle Anadolu devi rakibine sadece uzaktan şut imkanı tanıdı. 90+4'te Ramazan Civelek'in santrası dahi yapılmayan golüyle Kayserispor, Fenerbahçe'yi saf dışı bıraktı. Sevinç yumağı oldular.

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