Hatayspor - Antalyaspor maçı canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda haftasında heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Hatayspor sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor.

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Mert Güzenge yönetiyor.





HATAYSPOR - ANTALYASPOR İLK 11'LER

Hatayspor: Munir, Fatih, Falette, Sadık, Samuel, Onur, Ruben, Dylan, Ayoub, Kahraba, Diouf

Antalyaspor: Sousa, Floranus, Veysel, Doğukan, Güray, Hakan, Poli, Gökdeniz, Miloševic, Ghacha, Haji Wright

HATAYSPOR - ANTALYASPOR SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Antalyaspor maçı 9 Şubat Çarşamba günü saat 17:30'dan itibaren A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

SON 16 TURU HEYECANI SÜRÜYOR

Heyecan fırtınası şeklinde geçen mücadelelerde takımlar kupaya uzanmak için kıyasıya yarış veriyor. A Spor'un naklen ekranlara getirdiği turnuvada bugün Trabzonspor, yarın da son şampiyon Beşiktaş sahaya çıkacak. Trabzonspor, Denizlispor deplasmanında; Beşiktaş ise Göztepe karşısında tur arayacak. Tek maç eleme sistemine göre yapılacak mücadeleler sonunda kazanan takımlar adını çeyrek finale yazdıracak. Öte yandan dün oynanan karşılaşmalar sonucunda Gaziantep FK, Yukatel Kayserispor ve Vavacars Fatih Karagümrük tur atlayan takımlar olmuştu.