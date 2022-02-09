Denizlispor - Trabzonspor maçı öncesi Abdullah Avcı: Kupayı almak istiyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda karşı karşıya gelecekleri Denizlispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı kupayı kazanmak istediklerini ifade etti.

İşte o sözler...

Abdullah Avcı: Kupalar sürprize açıktır. Denizlispor, bundan önceki turda İstanbul'da Galatasaray'ı elediler. Trabzonspor'un olduğu her yerde yarış vardır. Türkiye Kupası, sezon başında iki önemli hedefimizden biriydi. Ligde çok şükür iyi gidiyoruz ancak kupayı da almak istiyoruz. Trabzonspor, tarihinde kupalar olan bir takım. Bunu kazanmak istiyoruz.

Mesut hoca ligin değerli ve deneyimli isimlerinden biri. Alternatifli bir kadromuz var, ona göre her oyuncumuzu kullanmak istiyoruz.

Öncelikle hedefimiz şampiyonluk. Transfer yatırımlarını önümüzdeki sene konuşmak daha iyi olur. Önümüzdeki sene kuralların da değişeceğini düşünerek bu takviyeleri gerçekleştirdik. Enis'e bugün şans verdik, bu ligde daha önce oynayan bir oyuncu inşallah iyi bir performans sergiler.