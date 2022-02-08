Ziraat Türkiye Kupası’nda şölen devam ediyor!

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu heyecanı bugün start alacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçlar sonunda kazanan takımlar adını çeyrek finale yazdıracak. Zorlu kapışmaların A Spor ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada son 16 turu maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle...

Giriş: 08.02.2022 06:50

Turkuvaz Medya'nın yayınladığı Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam edecek. Kupayı müzeye götürmek için savaşan takımlar, son 16 turunda mücadele edecek. Kupa mücadelesi bugün oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak. Kupanın son 16 turu, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Rakiplerine üstünlük sağlayacak takımlar, adını çeyrek finale yazdıracak. Galatasaray'ın bir önceki turda havlu attığı turnuvada diğer 3 büyük takım ise devam edecek. Fenerbahçe bugün, Trabzonspor yarın, son şampiyon Beşiktaş ise perşembe günü sahaya çıkacak. Zorlu kapışmaların A Spor ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada son 16 turu maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI PROGRAMI

Bugün:

14.30
Kasımpaşa Gaziantep FK
Fırat Aydınus

17.30
Karagümrük Konyaspor
Ali Şansalan

20.30
Fenerbahçe Kayserispor
Arda Kardeşler

Yarın:

13.30
Bandırmaspor Sivasspor
Volkan Bayarslan

17.30
Hatayspor Antalyaspor
Mert Güzenge

20.30
Denizlispor Trabzonspor
Alper Ulusoy

Perşembe:

17.30
Alanyaspor Adana Demir
Ümit Öztürk

20.30
Beşiktaş Göztepe
Yasin Kol

KURA ÇEKİMİ TURKUVAZ MEDYA'DA

Türkıye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi, 11 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek. Saat 14.30'da başlayacak kura çekimi Turkuvaz Medya Merke - zi'nde yapılacak ve A Spor'dan yayınlanacak. Çeyrek final 1, 2 ve 3 Mart'ta, yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan, rövanş karşılaşmaları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

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