KASIMPAŞA-GAZİANTEP FK MAÇI CANLI YAYIN - Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda heyecan start alıyor. Kasımpaşa sahasında bir diğer Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK'yı konuk ediyor. A Spor'dan canlı yayınlanan maçı haberimizden de izleyebilirsiniz.

KASIMPAŞA-GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ

Kasımpaşa: Harun, Donk, Spajic, Feyzi, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Mortadha, Umut.

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Ertuğrul, Toșca, Mendyl, Vetrih, Recep, Furkan, Figueiredo, Muhammet.

TEK MAÇ ELEME USULÜNE GÖRE OYNANACAK

Kupanın son 16 turu, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Rakiplerine üstünlük sağlayacak takımlar, adını çeyrek finale yazdıracak. Galatasaray'ın bir önceki turda havlu attığı turnuvada diğer 3 büyük takım ise devam edecek. Fenerbahçe bugün, Trabzonspor yarın, son şampiyon Beşiktaş ise perşembe günü sahaya çıkacak. Zorlu kapışmaların A Spor ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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