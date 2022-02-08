Fenerbahçe - Kayserispor maçı sonrası İsmail Kartal: Futbolun adaleti tecelli etmedi | Ziraat Türkiye Kupası maçı

Fenerbahçe ile Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda kozlarını paylaştı. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleden 1-0 mağlup ayrılan sarı-lacivertliler kupaya veda etti. Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

İsmail Kartal: Fenerbahçe bugün her şeyi yaptı. 11'e 11'ken ve 11'e 10'ken bile futbol adına hiçbir şey yapmayan Kayserispor karşısında üstün oynayan, gol pozisyonlarına giren Fenerbahçe'ydi.

Göreve geldiğimden beri yediğimiz gollere bakıyorum, auta gidecek top gol oluyor. Baraja çarpıp dönecek bir top gidiyor gol oluyor.

Çok fazla gol pozisyonu üretmemize rağmen maalesef o istediğimiz golü bir türlü bulamadık. Futbolun adaleti bu akşam tecelli etmedi.

Oyunumuzu geliştirdiğimizi görebiliyorum. Objektif değerlendirenler de bunu görebiliyor. Hayatımda maç kaybettim ama bu şekilde maç kaybetmek çok üzdü bizi.

Yerinde müdahaleler yaptığımızı düşünüyorum. Bir türlü golü bulamadık. Zaten golü bulsak bu akşam turu geçen biz olurduk. Yaşanacakmış bu, yaşandı. Sezonu en güzel şekilde götürmeye çalışacağız.

Bazı maçları kaybedersin ama bu şekilde kaybetmek beni de oyuncularımı da çok üzdü. Böyle bir gol yiyip elenmeyi, benim takımım hak etmedi.



