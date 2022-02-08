FENERBAHÇE KAYSERİSPOR CANLI İZLE 🔥 Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda haftasında heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Kayserispor maçı 8 Şubat Salı günü saat 20:30'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak. Maçın tüm detayları fotomac.com.tr'de yer alacak.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

FENERBAHÇE: Berke, Szalai, Min Jae, Nazım, Osayi, Ferdi, Ozan, Crespo, Mert, Valencia, Berisha



KAYSERİSPOR: Bilal, Onur, Mert, Uğur, Carole, Abdulkadir, İbrahim, Mane, Emrah, Bertolacci, Mustafa

HAKEM ARDA KARDEŞLER!

Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Hakan Yemişken yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Mehmet Türkmen.