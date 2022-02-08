FENERBAHÇE KAYSERİSPOR CANLI İZLE 🔥 Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Fenerbahçe ile Kayserispor, Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Kritik müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek. Bu sezon iki ekip arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabaka 2-2 eşitlikle tamamlandı. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'de kimler var? İşte detaylar...

Giriş: 08.02.2022 20:09 Güncelleme: 08.02.2022 20:09

Ziraat Türkiye Kupası'nda haftasında heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Kayserispor maçı 8 Şubat Salı günü saat 20:30'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak. Maçın tüm detayları fotomac.com.tr'de yer alacak.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

FENERBAHÇE: Berke, Szalai, Min Jae, Nazım, Osayi, Ferdi, Ozan, Crespo, Mert, Valencia, Berisha

KAYSERİSPOR: Bilal, Onur, Mert, Uğur, Carole, Abdulkadir, İbrahim, Mane, Emrah, Bertolacci, Mustafa

HAKEM ARDA KARDEŞLER!

Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Hakan Yemişken yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Mehmet Türkmen.

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