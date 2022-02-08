Fatih Karagümrük Konyaspor maçı canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu karşılaşmaları ile devam ediyor.
Günün ikinci maçında ise Fatih Karagümrük evinde Konyaspor'u konuk ediyor.
Fatih Karagümrük-Konyaspor karşılaşmasını hakem Ali Şansalan yönetiyor. Şansalan'ın yardımcılıklarını Volkan Narinç ve Mehmet Emin Tuğral yapıyor.
FATİH KARAGÜMRÜK KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Balkovec, Caner, Bistrovic, Biglia, Levent, Ahmed Musa, Karamoh, Jimmy Durmaz
Konyaspor: Eray, Barış, Adil, Anicic, Alberk, Amilton, Oğulcan, M'Poku, Endri Çekiçi, Bytyqi, Ahmed Hassan
FATİH KARAGÜMRÜK KONYASPOR SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük Konyaspor karşılaşması saat 17.30'dan itibaren A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.