Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Kupada son 16 heyecanı yarın oynanacak 3 karşılaşma ile başlıyor. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki büyük heyecan yine spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor’da yaşanıyor…Türkiye’nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına!

Giriş: 07.02.2022 09:47 Güncelleme: 07.02.2022 10:54

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu, yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.

Kupanın son 16 turu, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Rakiplerine üstünlük sağlayacak takımlar, çeyrek finale yükselecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada son 16 turu maçlarının programı şöyle:

Yarın:

14.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

17.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

20.30 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor (Ülker)

9 Şubat Çarşamba:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Demir Grup Sivasspor (Bandırma 17 Eylül)

17.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Hatay)

20.30 Altaş Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)

10 Şubat Perşembe:

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Okulları)

20.30 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

EN SON HABERLER

Fatih Karagümrük Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u ağırlayacak
Fenerbahçe'de sakatlarda son durum ne? Kayserispor maçında... (FB spor haberi)
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlıyor
Kayserispor'da İbrahim Akdağ: Fenerbahçe'yi eleyeceğiz
SON DAKİKA - Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu fikstürü belli oldu!
BİZE ULAŞIN