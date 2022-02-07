Son dakika spor haberleri: Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçlarının hakemleri açıklandı

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nın heyecanla beklenen son 16 turu müsabakalarını yönetecek hakem kadroları açıklandı. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmaları 8, 9 ve 10 Şubat'ta oynanacak. Maçlar, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
14.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Fırat Aydınus
17.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor: Ali Şansalan
20.30 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor: Arda Kardeşler
9 Şubat Çarşamba:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Demir Grup Sivasspor: Volkan Bayarslan
17.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: Mert Güzenge
20.30 Altaş Denizlispor-Trabzonspor: Alper Ulusoy
10 Şubat Perşembe:
17.30 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor: Ümit Öztürk
20.30 Beşiktaş-Göztepe: Yasin Kol