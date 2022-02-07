Fatih Karagümrük Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u ağırlayacak

Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 8 Şubat Salı günü Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Zorlu karşılaşma saat 17.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Giriş: 07.02.2022 10:28

VavaCars Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 8 Şubat Salı günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada üstünlük kuracak ekip adını çeyrek finale yazdıracak.

Kupanın 4. turunda Sarıyer'i 2-0 yenen VavaCars Fatih Karagümrük, 5. turda da Bodrumspor'a 4-0 üstünlük kurarak son 16 turuna yükselmişti.

Bu sezonun başarılı ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor ise Silahtaroğlu Vanspor'u 3-1 ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-0 yenerek son 16 turunda mücadele hakkı elde etmişti.

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