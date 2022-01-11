Ziraat Türkiye Kupası son 16 heyecanı A Spor'da yaşanacak!

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda, heyecan son 16 turuyla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nundan yapılan açıklamada, 14 Ocak Cuma günü kuraların çekileceği ifade edildi.

Giriş: 11.01.2022 06:50
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşlemelerinin kura çekimi, 14 Ocak Cuma günü yapılacak. TFF'nin açıklamasına göre; Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 11.30'da başlayacak.

Federasyon yetkilileri ile kulüp temsilcilerinin katılacağı organizasyon, A Spor'dan naklen yayımlanacak. Son 16 turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük bir sürprize imza atarak Galatasaray'ı eleyen Spor Toto 1. Lig'den Denizlispor ile Yeni Malatyaspor'u saf dışı bırakan Bandırmaspor, son 16 turuna alt liglerden katılan iki takım oldu.

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