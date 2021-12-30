Ziraat Türkiye Kupası'nda dev kapışmalar! İşte günün programı...

Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur karşılaşmalarında bugün de 5 maç oynanacak. Günün ilk mücadelesinde 13.00'te Yeni Malatyaspor ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Saat 15.00'te Konyaspor, Ümraniyespor'u konuk edecek. 17.00'de Sivasspor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. 18.30'da Gaziantep FK, Bursaspor'u ağırlayacak. Günün son karşılaşmasında ise Beşiktaş sahneye çıkacak. Siyah-beyazlılar, saat 21.00'de Altay ile taraftarı önünde karşılaşacak. Bu 5 maçla tamamlanacak 5. turda tüm mücadeleler A Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.



BUGÜN



13.00 Yeni Malatya-Bandırmaspor

15.00 Konyaspor-Ümraniyespor

17.00 Sivasspor-Ankaragücü

18.30 Gaziantep FK-Bursaspor

21.00 Beşiktaş-Altay



Bu 5 maçla tamamlanacak 5. turda tüm mücadeleler A Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.