Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Dün ilk maçların oynandığı organizasyonda, ikinci gün 5 karşılaşmaya sahne olacak. Günün ilk mücadelesinde 13.00'te Alanyaspor ile Mardin 1969 kozlarını paylaşacak. 15.00'te ise Fatih Karagümrük, Bodrumspor'u konuk edecek. 17.00'de Adana Demirspor, Ankaraspor'la karşı karşıya gelecek. 18.30'da Göztepe, Samsunspor'u ağırlayacak. Günün son maçında ise Fenerbahçe sahneye çıkacak. Sarı-lacivertliler, 2. Lig temsilcisi Afjet Afyon'la karşılaşacak.

Yarın oynanacak 5 maçla tamamlanacak 5. turda, tüm mücadeleler A Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.