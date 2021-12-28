Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor

Türkiye'nin kupasında 5. tur heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe'nin de sahne alacağı organizasyonda, tüm maçlar A Spor'dan yayınlanacak.

Giriş: 28.12.2021 21:29

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Dün ilk maçların oynandığı organizasyonda, ikinci gün 5 karşılaşmaya sahne olacak. Günün ilk mücadelesinde 13.00'te Alanyaspor ile Mardin 1969 kozlarını paylaşacak. 15.00'te ise Fatih Karagümrük, Bodrumspor'u konuk edecek. 17.00'de Adana Demirspor, Ankaraspor'la karşı karşıya gelecek. 18.30'da Göztepe, Samsunspor'u ağırlayacak. Günün son maçında ise Fenerbahçe sahneye çıkacak. Sarı-lacivertliler, 2. Lig temsilcisi Afjet Afyon'la karşılaşacak.

Yarın oynanacak 5 maçla tamamlanacak 5. turda, tüm mücadeleler A Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

EN SON HABERLER

Alpaslan'dan muhteşem füze! Çaresiz bıraktı
Galatasaray - Denizlispor maçında Abdülkadir Sünger kalesinde devleşti!
Trabzonspor - Boluspor maçı sonrası Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması!
Galatasaray - Denizlispor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası
Fırtına Koita ile turladı | Trabzonspor - Boluspor: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET İZLE)
BİZE ULAŞIN