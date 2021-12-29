Fenerbahçe Afyonspor - CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe - Afjet Afyonspor maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı şifresiz izle | FB maçı canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Afyonspor'u konuk ediyor.

Ülker Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Turgut Doman yönetiyor.

ASpor CANLI YAYIN

FENERBAHÇE - AFYONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Afjet Afyonspor maçı 29 Aralık Çarşamba günü saat 21:00'den itibaren A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

F.BAHÇE - AFYONSPOR MAÇI 11'LERİ

FENERBAHÇE: Berke, Nazım, Szalai, Tisserand, Burak, Crespo, Meyer, Muhammed, Rossi, Pelkas, Valencia

AFYONSPOR: Anıl, Alper, Celal, Emre, Erdinç, Nazmi, Doğan, Süleyman, Doğukan, Erhan, Fatih

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu maçında Fenerbahçe, TFF 2'nci Lig ekibi Afjet Afyonspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayan maçta hakem Turgut Doman düdük çaldı. Doman'ın yardımcılıklarını ise Ekrem Kan ile İbrahim Bozbey üstlendi.



Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Afjet Afyonspor karşısına yedek ağırlıklı bir kadro ile çıktı. Zeki Murat Göle, mücadeleye şu 11'le çıktı: Berke, Szalai, Tisserand, Nazım, Burak, Crespo, Meyer, Muhammed, Rossi, Pelkas, Valencia.



BURAK KAPACAK İLK KEZ



Fenerbahçe'de Burak Kapacak, sarı lacivertli forma ile ilk mücadelesine çıktı.



Sarı lacivertli ekibe bu sezon dahil olan Burak Kapacak, Fenerbahçe forması ile ilk kez 11'de görev aldı. Geri kalan maçlarda yedekler arasında yer almasına karşın forma şansı bulamayan Burak Kapacak, ZTK'da Afjet Afyonspor ile oynanan karşılaşmada şans buldu.



ALTYAPIDAN 4 OYUNCU



Fenerbahçe'de altyapından 4 oyuncu Afjet Afyonspor maçında görev aldı. Sarı lacivertlilerde Muhammed Gümüşkaya ilk 11'de yer alırken, Ertuğrul Çetin, Çağtay Kurukalıp, Bora Çuha ve Arda Okan Kurtulan ise yedekler arasında yer aldı.



FENERBAHÇE'DEN '3 TEMMUZ' GÖNDERMESİ



Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'ndaki kale arkalarına özel pankart açarak 3 Temmuz göndermesinde bulundu.



Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin Futbolda Şike Davası'ndaki beraatları onamasının ardından sarı lacivertli kulüp, Afyonspor maçında kale arkalarına pankart açtı. Pankartta 27 Aralık 2021 tarihine not düşülerek "Alın Terimiz, Davamızdı!, Haklıydık, Kazandık!" ifadesine yer verildi.



Öte yandan Fenerbahçeli futbolcular sahaya aynı pankartla çıktı.