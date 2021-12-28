Antalya uzatmadı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eleme mücadelesinde Antalyaspor, Giresunspor'u konuk etti. Antalya Stadyumu'nda oynanan ve A Spor'dan ekranlara gelen karşılaşmanın 27. dakikasında ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattan Fredy'nin yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Ghacha, kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi. Yoğun yağış altında oynanan mücadelenin ilk yarısı, Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

GÜRAY NEFİS KESTİ

İkinci yarının 56. dakikasında pres sonrası kapılan topla buluşan Umut Nayir, ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşla durumu eşitledi: 1-1. 87. dakikada ise sahneye Naldo çıktı. Güray Vural'ın köşe vuruşundaki ortasında topa iyi yükselen Brezilyalı oyuncu, takımını 2-1 öne geçirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca Antalyaspor kupada adını son 16 turuna yazdırdı.

NALDO: GOL İÇİN MUTLUYUM

Antalyaspor'da galibiyet golünü kaydeden Naldo, "Sonradan oyuna girip attığım gol için çok mutluyum. Takımıma turu getirdim. Bu sezon ikinci golüm. Kupada yolumuza sonuna kadar devam etmek istiyoruz" diye konuştu.