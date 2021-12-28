Trabzonspor Boluspor maçı CANLI İZLE 🔥 | Trabzonspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Boluspor'u konuk edecek. Maç ile ilgii tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İLK 11'LER

Trabzonspor: Erce Kardeşler, İsmail Köybaşı, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, Berat Özdemir, Siopis, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Yusuf Sarı, Koita

Boluspor: Selmani, Tugay, Bregu, Arda Şengül, Zahit, Kasongo, Emin, Ali, Abdurrahman, Bertu, Berk

TRABZONSPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Boluspor maçı 28 Aralık Salı günü saat 18:30'da A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR - BOLUSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Trabzonspor ile Boluspor arasında oynanacak ZTK 5. tur maçında Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Esat Sancaktar ve Murat Ergin Gözütok, Tugay Kaan Numanoğlu'nun yardımcıları olarak görev alacaklar. Abdullah Buğra Taşkınsoy ise maçın dördüncü hakemi olacak.

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