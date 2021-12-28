Kasımpaşa Kocaelispor maçı CANLI | Kasımpaşa Kocaelispor maçı izle | Türkiye Kupası maçı A Spor izle

Kasımpaşa ile Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Burak Şeker düdük çalıyor. Şeker'in yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Tuğberk Curbay yapıyor.

ASpor CANLI YAYIN







KASIMPAŞA - KOCAELİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Kasımpaşa: Erdem, Donk, Tarkan, Eren, Hadergjonaj, Doğucan, Eren, Ahmet, Trávník, Hajradinović, Morta, Varga



Kocaelispor: İsmet, Alpay, Diogo, Semih, Atilla, Georges, Omolo, Mika, Yiğitali, Benhur, Diop



KASIMPAŞA KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Kasımpaşa Kocaelispor maçı saat 17:00'de başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.