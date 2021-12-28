Hatayspor Menemenspor maçı CANLI | Ziraat Türkiye Kupası maçı izle | A Spor canlı

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Hatayspor ile Menemenspor kozlarını paylaşıyor. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan maçı Burak Pakkan yönetiyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Hatayspor - Menemenspor maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Giriş: 28.12.2021 15:34 Güncelleme: 28.12.2021 15:35

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Hatayspor, sahasında Menemenspor'u konuk ediyor. Mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

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İLK 11'LER
Hatayspor: Abdullah, Popov, Fatih, Simon, Samuel, Sackey, Onur, Muhammed, Saba, Dylan, Kamara

Menemenspor: Murat, İlyas, Emre Batuhan, Barwuah, Sabbah, Cem, Gomes, Kerem, Oğuzhan, Enes, Emir

HATAYSPOR - MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Hatayspor - Menemenspor maçı 28 Aralık Salı günü saat 15:00'te A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

HATAYSPOR - MENEMENSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Hatayspor ile Menemenspor arasında oynanan ZTK 5. tur maçında Burak Pakkan düdük çalıyor. Ömer Tevfik Özkoç ve Hakan Karabalçık, Burak Pakkan'ın yardımcıları olarak görev alıyor. Furkan Aksuoğlu ise maçın dördüncü hakemi oldu.

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