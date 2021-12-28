Hatayspor Menemenspor maçı CANLI | Ziraat Türkiye Kupası maçı izle | A Spor canlı

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Hatayspor, sahasında Menemenspor'u konuk ediyor. Mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Hatayspor: Abdullah, Popov, Fatih, Simon, Samuel, Sackey, Onur, Muhammed, Saba, Dylan, Kamara

Menemenspor: Murat, İlyas, Emre Batuhan, Barwuah, Sabbah, Cem, Gomes, Kerem, Oğuzhan, Enes, Emir



HATAYSPOR - MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Hatayspor - Menemenspor maçı 28 Aralık Salı günü saat 15:00'te A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

HATAYSPOR - MENEMENSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Hatayspor ile Menemenspor arasında oynanan ZTK 5. tur maçında Burak Pakkan düdük çalıyor. Ömer Tevfik Özkoç ve Hakan Karabalçık, Burak Pakkan'ın yardımcıları olarak görev alıyor. Furkan Aksuoğlu ise maçın dördüncü hakemi oldu.