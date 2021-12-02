Konyaspor Vanspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. A Spor ekranlarında kıran kırana birçok maç ekranlara geliyor. 4. tur maçında Konyaspor ile Vanspor FK karşılaşıyor.

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KONYASPOR - VANSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Vanspor FK maçı saat 19:00'da başladı ve A Spor'da canlı yayınlanıyor.

KONYASPOR - VANSPOR FK MAÇI 11'LERİ

Konyaspor: Eray, Adil, Anicic, Alper, Barış, Amar, Oğulcan, Michalak, Ahmed Hassan, Mpoku, Ahmet Karademir

Vanspor: Aydın, Mete, İsmet, Kerem, Barış, Emrah, Furkan, Oktay, Sedat, Hamza, Kubilay

İşte maçın golleri...