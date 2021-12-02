Giresunspor - Ankara Demirspor | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı devam ediyor. Süper Lig ekiplerinin de yer aldığı turda, Giresunspor sahasında Ankara Demirspor ile karşılaşıyor. A Spor'un yayınladığı ve kazanan tarafın doğrudan 5. tura yükseleceği karşılamayı haberimizden de canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giriş: 02.12.2021 12:55 Güncelleme: 02.12.2021 14:32

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı devam ediyor.

Süper Lig ekiplerinin de yer aldığı turda, Giresunspor sahasında Ankara Demirspor ile karşılaşıyor.

A Spor'un yayınladığı ve kazanan tarafın doğrudan 5. tura yükseleceği karşılamayı haberimizden de canlı olarak takip edebilirsiniz;

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Sergen, Fatih, Emre, Pelupessy, Erol Can, Çekdar Orhan, Sankhare, Champness, Umut

Ankara Demirspor: Ömercan, Hüseyin Eren, Mücahit, Ahmet Sivri, Serdar Eylik, Ender Gör, Samer Erdem, Mustafa, Abdullah, Abdulkadir, Semih Kayan.

GOLLER

EN SON HABERLER

Ankaragücü Nazilli Belediyespor : 3-0 | MAÇ ÖZETİ
Yeni Malatyaspor-Akhisar: 3-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Göztepe-Kahta 02: 5-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Konyaspor-Vanspor: 3-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Türkiye Kupası'nda oynanan Konyaspor-Van Spor maçında alkışlanan centilmenlik örneği!
BİZE ULAŞIN