CANLI İZLE - Ankaragücü-Nazilli Belediyespor / Yeni Malatyaspor-Akhisarspor (Ziraat Türkiye Kupası)

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının heyecanı yaşanıyor. Kupada, Ankaragücü-Nazilli Belediyespor ile Yeni Malatyaspor-Akhisarspor karşı karşıya geliyor. A Spor'da canlı olarak yayınlanan mücadeleyi haberimizden izleyebilirsiniz...

Giriş: 02.12.2021 14:53

CANLI YAYIN - Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur maçlarıyla devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu organizasyonda birbirinden çekişmeli karşılaşmalar oynanıyor. Ankaragücü-Nazilli Belediyespor ile Yeni Malatyaspor-Akhisarspor müsabakaları A Spor'dan dönüşümlü olarak canlı yayınlanıyor...

ANKARAGÜCÜ-NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇI 11'LERİ

Ankaragücü: Bahadır Han, Erdi, Abdullah, Owusu, Yasin, Alperen, Ali Kaan, Bartolomeu, Cem, Mehmet Murat, Aatıf

Nazilli Belediyespor: Zekeriya, Sefa, Hasan, Koray, Mert Er, Hasan, Emre, Mete, Bünyamin Cesur, Mert, Ahmet

YENİ MALATYASPOR-AKHİSARSPOR MAÇI 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Ahmet Eyüp, Awuku, Haddadi, Mallan, Ndizeye, Bwalya, Ndong, Chouiar, Nshimirimana, Muhammed Emin, Kubilay

Akhisarspor: Enes, Göksu, Yavuz Serkan, Serkan, Mert, Bertuğ, Yusuf Cihat, Semih, Yusuf, Orçun, Kemal

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