Ziraat Türkiye Kupası'nda şölen sürüyor! İşte günün programı

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. eleme turu heyecanı devam ediyor. Bugün oynanacak 10 karşılaşmanın 6’sı A Spor’dan yayınlanacak.

Giriş: 01.12.2021 06:50
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu heyecanı sürüyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Türkiye'nin Kupası'nda bugün 10 karşılaşma oynanacak. Çaykur Rizespor-68 Aksaray, Fatih Karagümrük-Sarıyer, Alanyaspor-Osmaniyespor, Kayserispor-Iğdır FK, Hatayspor- Eyüpspor ve Adanaspor-Kocaelispor mücadeleleri A Spor'da futbolseverler ile buluşacak. Maç önü ve maç sonu yayınları yine A Spor ekranlarında olacak. 54 takımın yer aldığı Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu mücadeleleri yarınki 8 mücadeleyle tamamlanacak. 27 takımın adını üst tura yazdıracağı organizasyonda, 5. eleme turu maçları 28-29 ve 30 Aralık'ta oynanacak.

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