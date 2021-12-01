Kayserispor - Iğdırspor maçı CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor... 4. tur maçında Süper Lig ekibi Kayserispor, sahasında 3. Lig ekibi Iğdırspor'u ağırlıyor. İki takım da kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Kayserispor-Iğdırspor maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

Giriş: 01.12.2021 18:56 Güncelleme: 01.12.2021 20:52

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor... 4. tur maçında Süper Lig ekibi Kayserispor, sahasında 3. Lig ekibi Iğdırspor'u ağırlıyor. İki takım da kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Hosseini, Uğur, Onur, Ramazan, Yasir, Attamah, Kemen, Gökhan, Emre Demir, Mane

Iğdır Belediyespor: Alişan, Abdullah, Enes, Berkay, Muhammet, Mahsun, Savaş, Arif, Adem, İlker, Batuhan

KAYSERİSPOR - IĞDIRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor ile Iğdırspor'un karşı karşıya geldiği Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçı saat 19.00'da başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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