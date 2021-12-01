Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Karagümrük ile Sarıyer kozlarını paylaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Burak Pakkan düdük çalacak. Pakkan'ın yardımcılıklarını M. Şahan Yılmaz ve Mehmet Şengül yapacak. Peki Karagümrük-Sarıyer maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Karagümrük-Sarıyer maçı saat kaçta?

KARAGÜMRÜK-SARIYER MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA CANLI YAYINLANACAK?

Karagümrük ile Sarıyer arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçı 1 Aralık Çarşamba günü saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.