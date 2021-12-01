Çaykur Rizespor-Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4. tur maçında Çaykur Rizespor sahasında Ankaraspor ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Çaykur Rizespor-Ankaraspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Çaykur Rizespor-Ankaraspor maçı saat kaçta?

Giriş: 01.12.2021 11:28

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Çaykur Rizespor ile Ankaraspor kozlarını paylaşacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını Orkun Aktaş ve Gökhan Barcın yapacak. Peki Çaykur Rizespor-Ankaraspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Çaykur Rizespor-Ankaraspor maçı saat kaçta?

ÇAYKUR RİZESPOR-ANKARASPOR MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA CANLI YAYINLANACAK?
Çaykur Rizespor ile Ankaraspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçı 1 Aralık Çarşamba günü saat 13.00'de başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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