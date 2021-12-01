Adanaspor - Kocaelispor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | A Spor canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Adanaspor ve Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, tek maç eleminasyon sistemiyle oynanacak Adanaspor - Kocaelispor maçının yayıncısını, saatini merak ediyor. Peki, Adanaspor - Kocaelispor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maç saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...

Giriş: 01.12.2021 10:06

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecanla beklenen müsabakada Göztepe – Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Adanaspor - Kocaelispor maçı şifresiz mi? Adanaspor - Kocaelispor maçı hakemi kim? Adanaspor - Kocaelispor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

ADANASPOR - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Adanaspor - Kocaelispor Ziraat Türkiye Kupası maçı, 01.12.2021 Çarşamba bugün saat 15.00'te oynanacak.

ADANASPOR - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Adanaspor - Kocaelispor maçı A Spor'dan yayınlanacak

ADANASPOR - KOCAELİSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Adanaspor - Kocaelispor maçını A Spor'dan şifresiz izleyebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

EN SON HABERLER

Ankaragücü Nazilli Belediyespor : 3-0 | MAÇ ÖZETİ
Yeni Malatyaspor-Akhisar: 3-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Göztepe-Kahta 02: 5-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Konyaspor-Vanspor: 3-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Türkiye Kupası'nda oynanan Konyaspor-Van Spor maçında alkışlanan centilmenlik örneği!
BİZE ULAŞIN