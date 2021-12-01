Adanaspor - Kocaelispor / Fatih Karagümrük - Sarıyer | Dönüşümlü canlı yayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı devam ediyor.
Süper Lig ekiplerinin de sahne aldığı turda Adanaspor Kocaelispor'u Fatih Karagümrük ise Sarıyer'i konuk ediyor.
Kazananın 5. tura yükseleceği karşılaşmaların dönüşümlü canlı yayınını haberimizden izleyebilirsiniz;
11'LER
Adanaspor: Burak, Muhammet, Cem, Tetteh, Harun, Rüştü, Innocent Kingsley, Yohan Roche, Hıfsullah İsmail, Ahmethan, İbrahim
Kocaelispor: İsmet, Deniz, Mevlüt, Alpay, Semih, Mehmet, Yiğit, Diop, Tisdell, Dilaver, Mevlüt Erdinç
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Fatih Karagümrük: Utku, Serhat, Baniya, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Erhun, Tunay, Musa, Emre, Vato Arveladze
Sarıyer: Batuhan, Hüsnü, Emirhan, Barış, Nuri, Burak, Mertcan, Furkan, Berkan Mahmut, Adem, İbrahim Halil
Adanaspor - Kocaeli Spor
Fatih Karagümrük - Sarıyer SK