Ümraniyespor Kahramanmaraşspor maçı canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor... 3. tur günün ilk seansında İstanbul ekibi Ümraniyespor sahasında Kahramanmaraşspor'u konuk ediyor. Kazanan takımın bir üst tura yükseleceği maçı A Spor canlı olarak yayınlıyor. Karşılaşmanın canlı yayınını haberimzden takip edebilirsiniz...

Giriş: 28.10.2021 12:58

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı sürüyor. A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanan mücadelede Ümraniyespor sahasında Kahramanmaraşspor'u konuk ediyor. Müsabakanın canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz. Tek maç eleme usulüne göre ilerleyen bu turda kazanan takım adını bir üst tura yazdıracak.

ÜMRANİYESPOR-KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇI 11'LERİ

B. S. Ümraniyespor: Orkun, Emre, Eser, Yiğithan, Farukcan, Kartal, Mrsic, Yunus, Denizhan, Tahsin, Kehinde

Kahramanmaraşspor: Deniz, Özcan, Deniz, Emre, İshak, Halil İbrahim, Alican, Ramazan, Enis, Birkan, Celil

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Ümraniyespor - Kahramanmaraşspor maçı ASPOR CANLI İZLE (HD) Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur
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