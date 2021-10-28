Tur Kocaeli'nin

Ziraat Türkiye Kupası'nı geçmişte 2 kez müzesine götüren 1. Lig temsilcisi Kocaelispor, 2. Lig ekibi Bayburt Özel İdare Spor'u ağırladı. 15. dakikada Tisdell sağdan ceza alanına girdi, yerden sert vurdu, yerden auta gönderdi. 19'da İlyas Kubilay'ın füzesini son anda kaleci çeldi. 32'de yine Tisdell, soldan topu taşıdı sürdü, çaprazdan sert vurdu, top kalecide kaldı. 52 ve 62'de Kocaelispor'da Omolo iki sarı kart üst üste gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

ASİSTLER BİRBİRİNE

Maçın normal süresi 0-0 sona erince Kocaelispor 1 saatten fazla süreyi 10 kişi oynadı. 97. dakikada İsa Nalbant skoru 1-0'a taşıdı. Benhur'un soldan getirip içeri kestiği topa İsa dokundu: 1-0. 107. dakikada bu kez İsa getirdi ve Benhur'a asistini yaptı: 2-0. A Spor'dan yayınlanan maçı Kocaelispor zorlansa da kazanmayı başardı ve 4. tura yükseldi.