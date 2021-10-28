Sakaryaspor - Karaköprü Belediyespor maçı ASPOR CANLI İZLE (HD) Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında heyecan devam ediyor. Sakaryaspor ile Karaköprü Belediyespor kozlarını paylaşıyor.
Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanan Sakaryaspor - Karaköprü Belediyespor maçını kazanan taraf adını 4. tura yazdıracak.
SAKARYASPOR - KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Sakaryaspor - Karaköprü Belediyespor maçı saat 15:30'da başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.
SAKARYASPOR - KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR MAÇI 11'LERİ
Sakaryaspor: Fatih, Eyüpcan, İrfan, Ömer Can, Azat, Murat Kaan, Arif, Mehmet Mustafa, Hurşit, Umut, Kadir
Karbel Karaköprü Bld.: Fehmi, Fikret, Fahri Utku, Doğacan, Batuhan, Mehmet, Mehmet Halil, Eyyüp, Oğuzhan, Emre, Kağan