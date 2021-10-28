Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında heyecan devam ediyor. 3. Tur mücadelesinde Antalyaspor ile Diyabekirspor kozlarını paylaşıyor.
Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanan Antalyaspor ile Diyabekirspor maçını kazanan taraf adını 4. tura yazdıracak.
Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
ANTALYASPOR-DİYABEKİRSPOR MAÇI 11'LERİ
Antalyaspor: Diogo Sousa, Sherel Floranus, Bahadır, Eren, Milošević, Paul Mukairu, Kudryashov, Ufuk, Houssam Ghacha, Gökdeniz, Veysel
Diyarbekirspor: Yasin, Nurettin, Erkan, Emrullah, Serdar, Seymen, Sinan, Oğuzhan, Burak, Serhat Enes, Fırat