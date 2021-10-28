Altınordu - Büyükçekmece Tepecikspor: 5-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur mücadelesinde Altınordu evinde Büyükçekmece Tepecikspor'u normal süresi 3-3 sona eren müsabakanın uzatma bölümünde bulduğu gollerle 5-3 mağlup ederek 4'üncü Tur'a yükseldi. Maçın ilk yarısını Burak ve Muzaffer'in golleriyle 2-0 önde kapatan İzmir ekibi ikinci yarıda Berkay, Yasin ve Erçağ'ın gollerine engel olamayınca 3-2 geriye düştü. Müsabakada 89'uncu dakikada Hüsamettin'le skora denge getiren Altınordu, uzatma bölümünde 104'üncü dakikada Enis ve 118'inci dakikada Ahmet İlhan'ın golleriyle skoru 5-3'e getirdi ve bir üst tura adını yazdırdı..

MAÇTAN DAKİKALAR...

4'üncü dakikada sağdan Burak'ın pasında ceza yayı üstünden Muzaffer vurdu, top üst direğe çarparak auta çıktı. 7'nci dakikada kaleci Taylan'ın yumrukla uzaklaştıramadığı topu bomboş pozisyonda Anıl kafayla kaleye yolladı, savunmada Doğukan kaleye giden topu son anda kornere gönderdi. 19'uncu dakikada Altınordu golü buldu. Sağ kanattan Anıl'ın yerden pasında topla buluşan Burak, düzelterek ceza sahası içinden plase bir vuruşla köşeyi gördü: 1-0. 26'ncı dakikada Büyükçekmece Tepekcikspor'un sol çaprazdan kazandığı frikikte Berkay kaleyi düşündü, kaleci Serhat topu son anda kornere çeldi. 42'nci dakikada sağdan Burak arka direğe kesti, Muzaffer'in vuruşunda top kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 2-0.İlk yarı bu skorla sona erdi.

50'nci dakikada soldan ceza sahasına giren Anıl'ın şutunda kaleci Taylan uzanarak golü önledi.

59'uncu dakikada sol çaprazdan serbest vuruş kazanan konuk ekipte Berkay'ın düzgün şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.

64'üncü dakikada konuk takım skora denge getirdi. Soldan Feridun'un ortasında Yasin kale önünde topa ayak koydu: 2-2.

68'inci dakikada Büyükçekmece Tepecikspor öne geçti. Soldan İsmail Baran'ın ortasında Erçağ kafayla topu ağlara yolladı: 2-3.

89'uncu dakikada Enis'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Hüsamettin yerden bir vuruşla skora denge getirdi: 3-3.

Maçın normal süresi 3-3 sona erdi.

104'üncü dakikada Rıdvan'ın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Hüsamettin geriye çıkardı, boş pozisyondaki Enis plase bir vuruşla rakip fileleri sarstı: 4-3.

118'inci dakikada Rıdvan'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Ahmet İlhan, kaleciden sıyrılıp topu boş kaleye gönderdi: 5-3.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Eren Özyemişçioğlu (xx), Ersin Erbay (xx), Muratcan Ilgaz (xx)

ALTINORDU: Serhat (xx) - Furkan (x) (Dk. 83 Ahmet İlhan xxx), Yusuf Can (xx), Rahmi (xx), Özgür (xx), Sami (xx) (Dk. 99 Rıdvan xxx), Kenan (xx) (Dk. 70 Enis xxx), Muzaffer (xx) (Dk. 70 Metehan xx), Anıl (xx) (Dk. 83 Hüsamettin xxx), Burak (xxx), Şeref (xx) (Dk. 56 Feytullah Emircan xx)

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR: Taylan (x) - İnanç (x), Doğukan (x) (Dk. 56 Ahmet Demir x), Koray (x), Alperen Mehmet (x), Berkant (x) (Dk. 46 Muharrem x), Ahmet Can (xx) (Dk. 101 Orhan xx), İsmail Baran (xx), Berkay (xx), Yasin (xx) (Dk. 85 Oktay x), Yasir (x) (Dk. 46 Feridun x) (Dk. 66 Erçağ xx)

GOLLER: Dk. 19 Burak, Dk. 42 Muzaffer, Dk. 89 Hüsamettin, Dk. 104 Enis, Dk. 118 Ahmet İlhan (Altınordu), Dk. 59 Berkay, Dk. 64 Yasin, Dk. 68 Erçağ (Büyükçekmece Tepecikspor)

SARI KARTLAR: Furkan, Enis, Yusufcan (Altınordu), Koray (Büyükçekmece Tepecikspor)