Adana Demirspor - Niğde Anadolu FK | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. tur eşleşmelerinin son maçında Süper Lig ekibi Adana Demirspor sahasında Niğde Anadolu FK ile karşılaşıyor.
İki takımın da hedefi sahadan galibiyetle ayrılarak adını 4. tura yazdırmak. Tek maç eleminasyon sistemi ile oynanan maçın normal süresinin eşitlikle sona ermesi halinde karşılaşma uzatmalara gidecek.
Adana Demirspor Niğde FK maçını canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...
ASpor CANLI YAYIN
İLK 11'LER
Adana Demirspor: Muric, Kaan, Rassoul, Tayyip, Semih, Gökhan, Belhanda, Castro, Metehan, Ezeh, Assombalonga
Niğde Anadolu FK: Mertcan, Ferhat, Ümit, Mehmet Enes, Aykut, Atalay Gürel, Cumhur, Mustafa, Murat, Berat, Atalay
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