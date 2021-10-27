Yenilmezler

TFF 1. Lig'de yoluna doludizgin devam eden Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda da zorlanmadı. A Spor'dan yayınlanan kupanın 3. tur ilk maçında sahneye çıkan Ankaragücü, 2. Lig temsilcisi Somaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler 14. dakikada öne geçti. Somaspor defansında yaşanan anlaşmazlıktan yararlanan Owusu, sol kanattan yaptığı koşunun ardından ceza sahası içerisinde kaleci Ali'den seken topu tamamlayarak ağları sarstı: 1-0.

DÜZGÜN VURDU

27'de Şahverdi'nin sert ve etkili şutu az farkla üstten dışarıya çıktı. 53'te Mustafa Şengül'ün ceza sahası içerisinde topa elle müdahale etmesinin ardından maçın hakemi Hasan Kaçar beyaz noktayı işaret etti. Penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Nadir Çiftçi, yerden yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0. Ankaragücü adını 4. tura yazdı.

Altay, Derince'ye gol yağdırdı

SÜPER Lig temsilcisi Altay, 3. Lig 3. Grup ekibi Belediye Derince'yi farklı geçti. A Spor'dan yayınlanan maçta İzmir temsilcisi Deniz, Rayyan (2), Paixao ve Thiam'la güldü.

AKHİSAR UZATMADA GÜLDÜ

Ziraat Türkiye Kupası'nda diğer maçlarda Akhisarspor, Bergama'yı konuk etti. Normal süresi 2-2 sona eren maçta Akigolar rakibini uzatma anlarında attığı gollerle 4-2 devirdi. Amed ise Tarsus'u 3-2 yendi.