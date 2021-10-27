SPOR HABERİ - A Spor’da kupa şöleni sürüyor! İşte günün programı

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda bugün 26 maç var. Kocaeli- Bayburt, Erzurum-Nazilli, Bursa-Ciyhan ve Kayseri-Hopa maçları A Spor'dan canlı yayınlanacak.
İŞTE GÜNÜN PROGRAMI
13.00 Silahtaroğlu-Z.Kömür
13.00 Hekimoğlu-Düzce
13.00 24Erzincan-52 Orduspor
13.00 Turgutlu-Mardir 1969
13.00 Çorum-Arnavutköy
13.00 Kocaeli-Bayburt Özel İdare
13.30 Aankara Demir-Yomra
13.30 Etimesgut Bld-Kahta 02
13.30 Kırşehir Bld-Darıca
13.30 Keçiörengücü-Ağrı 1974
13.30 Serik Bld-Pazarspor
14.00 Uşak-Nevşehir Bld
14.00 Korklareli-Osmaniye
14.00 Bodrum-Isparta 32
14.00 Ankaraspor-İnegöl
14.00 Bandırma-Çankaya
14.00 Manisa-Fatsa Bld
14.00 İstanbul-Ergene Velimeşe
14.00 Karacabey Bld-Şanlıurfa
14.00 Afyonspor-Sivas Bld
14.00 Eskişehir-Iğdır FK
14.00 Balıkesir-Alanya Kastel
14.00 Menemen-Karşıyaka
15.30 BŞ Bld Erzurum-Nazilli Bld (A SPOR)
18.00 Bursaspor-Ceyhan Spor (A SPOR)
20.45 Yukatel Kayseri-Hopa (A SPOR)