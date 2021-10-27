BB. Erzurumspor-Nazilli Belediyespor: 0-0 (Penaltılar: 5-6) (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında Nazilli Belediyespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten maçta seri penaltı atışları sonucu 6-5 mağlup ederek 4'üncü tura yükseldi.

TFF 1'inci Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumunda TFF 2'nci Lig ekibi Nazilli Belediyespor'u ağırladı. 90 dakikası 0-0 eşitlikle sona eren maçın 15'er dakikalık 2 devreli uzatmasında da takımlar gol atma başarısını gösteremedi. Tur atlayan takımın belirlenmesi için seri penaltı atışlarına geçildi. Ev sahibi ekipten Gökhan Alsan, Emircan Altıntaş, Gökhan Kardeş, Oltan Karakullukçu ve Mücahit Albayrak'ın penaltı atışlarını gole çevirirken, Olanare ve Ufuk Budak'ın atışını konuk ekibin kalecisi Ziya Topayan kurtardı. Nazilli Belediyespor'da Mert Çapar, Aytaç Deniz, Koray Başkara, Efe Binici, Sefa Korkmaz ve Mehmet Ersavaş kullandıkları penaltı atışlarında topu ağlara gönderdi. Konuk ekipten Mehmet Er Estik'in penaltısında top üst direkten geri döndü. Seri penaltı atışları sonucu ev sahibi BB Erzurumspor'a 6-5'lik üstünlük sağlayan Nazilli Belediyespor, 4'üncü tura yükseldi.