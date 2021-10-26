Ankaragücü - Somaspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçlarıyla devam ediyor. Ankaragücü ile Somaspor, adlarını bir üst tura yazdırmak için kozlarını paylaşıyor. Ankaragücü - Somaspor maçını canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.

Giriş: 26.10.2021 12:55 Güncelleme: 26.10.2021 13:22

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını yaptığı Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, 3. tur maçlarıyla devam ediyor. Günün ilk maçında TFF 1. Lig ekibi Ankaragücü, sahasında 3. Lig temsilcisi Somaspor'u konuk ediyor.

Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanan maçı kazanacak ekip, adını 4. tura yazdıracak.

ANKARAGÜCÜ SOMASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Somaspor maçı saat 13.00'te başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

ANKARAGÜCÜ SOMASPOR MAÇI İLK 11'LER

Ankaragücü: Bahadır, Cem, Alperen, Erdi, Yasin, Ali Kaan, Şahverdi, Aatif, Geraldo, Owusu, Nadir

Somaspor: Ali, Kadir, Mustafa, Onur, Yasin, İbrahim, Ali, Furkan, Kerim, Osman, Talha

GOL | ANKARAGÜCÜ 1-0 SOMASPOR

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