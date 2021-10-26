Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında heyecan devam ediyor. Adanaspor ile Adıyaman FK kozlarını paylaşıyor. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.
Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanan maçı kazanacak ekip, adını 4. tura yazdıracak. Mücadeleyi haberimizden de canlı olarak izleyebilirsiniz.
ADANASPOR-ADIYAMAN FK MAÇI İLK 11'LER
ADANASPOR: Enes, Ömer, Harun, Evren, Rüştü, Bennasser, Cem, Orkan, Tetteh, Samed Ali, Kingsley
ADIYAMAN FK: Türker, Seydi, Osman, Mert, Hakan, Hüseyin, Doğan Can, Ogün, Göktan Işılak, Muhammet Akpınar, Mustafa