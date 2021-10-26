Adanaspor-Adıyaman FK maçı CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında heyecan devam ediyor. Adanaspor ile Adıyaman FK kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş: 26.10.2021 20:41

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında heyecan devam ediyor. Adanaspor ile Adıyaman FK kozlarını paylaşıyor. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanan maçı kazanacak ekip, adını 4. tura yazdıracak. Mücadeleyi haberimizden de canlı olarak izleyebilirsiniz.



ADANASPOR-ADIYAMAN FK MAÇI İLK 11'LER

ADANASPOR: Enes, Ömer, Harun, Evren, Rüştü, Bennasser, Cem, Orkan, Tetteh, Samed Ali, Kingsley

ADIYAMAN FK: Türker, Seydi, Osman, Mert, Hakan, Hüseyin, Doğan Can, Ogün, Göktan Işılak, Muhammet Akpınar, Mustafa

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