Ziraat Türkiye Kupası'nda şölen sürüyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı dün oynanan maçlarla başladı. 6 maçın oynandığı ilk günde 3 takım adını 3. tura yazdırmayı başardı.

Kupada bugün birbirinden heyecanlı 14 karşılaşma oynanacak. 3 karşılaşma A Spor'dan naklen yayımlanacak. Kupada 3. eleme turu kura çekimi 1 Ekim'de saat 15.00'te yapılacak.

Tören, A Spor'dan takip edilecek. 3. tura Süper Lig'den A. Demir, Altay, Antalya, Giresun ve Kayseri, 1. Lig'den 19, 2. Lig'den 38 ve elemelerden 25 olmak üzere toplam 87 takım katılacak.