Ziraat Türkiye Kupası'nda şölen sürüyor

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı, A Spor ekranlarında tüm hızıyla devam ediyor. 3. tur eşleşmeleri ise 1 Ekim’de yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. 3. tura Süper Lig'den A. Demir, Altay, Antalya, Giresun ve Kayseri, 1. Lig'den 19, 2. Lig'den 38 ve elemelerden 25 olmak üzere toplam 87 takım katılacak.

Giriş: 29.09.2021 06:50 Güncelleme: 29.09.2021 06:50

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı dün oynanan maçlarla başladı. 6 maçın oynandığı ilk günde 3 takım adını 3. tura yazdırmayı başardı.

Kupada bugün birbirinden heyecanlı 14 karşılaşma oynanacak. 3 karşılaşma A Spor'dan naklen yayımlanacak. Kupada 3. eleme turu kura çekimi 1 Ekim'de saat 15.00'te yapılacak.

Tören, A Spor'dan takip edilecek. 3. tura Süper Lig'den A. Demir, Altay, Antalya, Giresun ve Kayseri, 1. Lig'den 19, 2. Lig'den 38 ve elemelerden 25 olmak üzere toplam 87 takım katılacak.

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