Nevşehir Belediyespor - Fethiyespor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Nevşehir Belediyespor ile Fethiyespor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nevşehir Belediyespor - Fethiyespor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş: 28.09.2021 11:43

Nevşehir Belediyespor - Fethiyespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız!

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Karaköprü Nevşehir Belediyespor ve Fethiyespor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, bu önemli müsabakanın gününü ve yayıncısını merak ediyor. Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanacak Nevşehir Belediyespor - Fethiyespor maçı, 28 Eylül Salı günü oynanacak.

NEVŞEHİR BELEDİYESPOR - FETHİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Nevşehir Belediyespor - Fethiyespor maçı 14:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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Nevşehir Belediyespor - Fethiyespor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası
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