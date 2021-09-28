Kızılcabölükspor Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti | Karaköprü Belediyespor - Kızılcabölükspor: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kızılcabölükspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu mücadelesinde deplasmanda ikinci yarıyı 10 kişi oynayan rakibi Karaköprü Belediyespor’a 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Giriş: 28.09.2021 16:57 Güncelleme: 28.09.2021 17:33

TFF 3. Lig'de mücadele eden ve ilk haftada aldığı beraberliğin ardından henüz puan alamayan Kızılcabölükspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turunda Karaköprü Belediyespor ile karşılaştı.

Şanlıurfa Faruk Çelik Standında oynanan müsabakanın ilk yarının son dakikalarında Kızılcabölükspor, Karaköprü Belediyespor'lu Mehmet Halil Daniş'in golüyle devre arasına 1-0 mağlup girdi. İkinci yarının 47. dakikasında ev sahibi takımda kaleci Fehmi Karakeçili gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 10 kişi kalan Karaköprü Belediyespor'a karşı gol fırsatı arayan Kızılcabölükspor, 55. Dakikada kendi kalesinde 2. golü gördü. Burak Büyükkaya'nın attığı golle fark 2'ye çıktı. gol fırsatı arayan ancak bulamayan Kızılcabölükspor, deplasmanda konuk olduğu Karaköprü Belediyespor'a 2-0 mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupasına veda etti.

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