Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı! İşte eşleşmeler

Turkuvaz Medya'nın yayınladığı Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. tur kura çekimi yapıldı. 50 takımın yapacağı 25 maç 28, 29 ve 30 Eylül’de oynanacak. İşte kupada 2. tur eşleşmeleri...

Giriş: 16.09.2021 06:50

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri belli oldu. 50 takımın mücadele edeceği müsabakalar 28, 29 ve 30 Eylül'de tek maç eleme usulüne göre oynanacak. TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, Ziraat Bankası ve yayıncı kuruluş Turkuvaz Medya Grubu'na futbol ailesi olarak desteklerinden dolayı teşekkür ettiklerini belirtti.

Eşleşmeler şöyle:

Karabük-Karşıyaka, Çankaya-Of, A. Kestel- B. Yıldırım, A. Hopa-B. Akademi, Tepecik- Kırıkkale, Iğdır-Karakoçan, Erok-Osmaniye, İçel-Düzce, Aksaray-Bayrampaşa, Hacettepe-Kahta, Şile-İskenderun, Elazığ-Arnavutköy, Çarşamba-Altındağ, Nevşehir-Fethiye, Bergama- Sancaktepe, Kelkit-Ceyhan, Mardin-Gümüşhane, Kütahya-Darıca, Hendek-52 Ordu, Yomra-Yeşilyurt, Ağrı-Kuşadası, Karaköprü-Kızılcabölük, Fatsa- Beyoğlu, Edirne-Çatalca, Derince-Erbaa.

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