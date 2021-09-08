Hendek turladı

Ve Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başladı. 1. tur açılış karşılaşmasında Batman Petrolspor ile Hendekspor kozlarını paylaştı. A Spor'dan yayınlanan karşılaşmada Hendekspor rakibini 1-0 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırmayı başardı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz geçildi. İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Hendekspor'da oyuna sonradan giren 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Yavuz Alemdar 54. dakikada attığı golle takımını galibiyete taşıyıp tur atlattı.

OYUNCULARI KUTLUYORUM

Tur atlayan Hendek'te teknik direktör Talip Toprak, kupada gidebildikleri kadar gitmek istediklerini söyledi. Toprak, "Oyuncularımı kutluyorum" dedi.

LİGDE DE MOTİVE EDER

Kupada bugün Kahta ile karşılaşacak Karaman'da teknik direktör Okan Kopan, alacakları bir galibiyetin kendilerini ligde motive edeceğini belirtti.

'UMARIM YİNE ATARIM'

Yeni sezonda Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk golünü kaydeden Yavuz Alemdar, çok mutlu olduğunu kaydetti. Genç orta saha "Umarım gollerime devam edebilirm. hem kupada hem ligde takımıma katkı sağlamak istiyorum" dedi.