Kupada heyecan devam ediyor! İşte 5.Tur eşleşmeleri

Turkuvaz Medya, Türkiye'nin kupasını Türkiye ile buluşturuyor. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur futbol şovunu da HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını Turkuvaz Medya kanallarında yaşayacak. Adrenalinin zirve yaptığı 4. Tur maçları sona ererken, 5. tur kura çekimi de A Spor ekranlarında gerçekleştirildi. TFF'nin Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekiminde Covid-19 tedbirleri kapsamında kulüp temsilcileri yer almazken, TFF yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop, maç planlama müdürü Besim Yalçın ve Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas katıldı. Tek maç üzerinden oynanacak maçlarda rakiplerine üstünlük kuracak ekipler, Son 16 turuna adını yazdıracak. 5. tur maçları 15-16-17 Aralık tarihlerinde seri başı takımların sahasında oynanacak. Turkuvaz Medya kanallarında maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Sona yaklaştıkça adrenalinin zirve yaptığı kupada, kimin şampiyon olacağı da çok merak ediliyor. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarında olacak.

5. TUR EŞLEŞMELERİ

Sivas-Giresun

Kasımpaşa-Muğla

Y.Malatya-H.Trabzon

Erzurum-E.Erok

Antalya-Bolu

Konya-Altınordu

Trabzonspor-Adana Demir

Ç.Rizespor-Eskişehir

Beşiktaş-Tarsus İY

Galatasaray-D.G.Birliği

Alanya-Adana

Göztepe-Bursa

F.Bahçe-Karacabey Bld.

G.Birliği-Tuzla

G.Antep FK-Kocaeli

Başakşehir-Turgutlu

BU MAÇLAR KAÇMAZ



Kura çekimi öncesinde açıklamalarda bulunan Hamit Altıntop, salgın şartlarının zorluğuna değindi. Altıntop, "Bu şart ları herkesin kabul ettiğine inanıyorum. Futbolun birleştiriciliğini, güzelliğini bu dönemde de görüyoruz. İnşallah bir dahaki turda kulüp temsilcileri de burada olur" dedi. Ziraat Türkiye Kupası'nda sürpriz sonuçların yaşanabildiğine dikkati çeken eski milli yıldız futbolcu, "Hatayspor, Kayserispor ve bir iki takım daha veda etmek zorunda kaldı. Bunları bekliyorduk. Umarım bu turda da güzel maçlar olur" değerlendirmesinde bulundu.

KUPANIN GÜZEL TARAFI SÜRPRİZİ



Futbolcu olarak Trabzonspor ve Galatasaray ile kupa sevinci yaşayan, teknik direktör olarak da Kayserispor'un başında aynı başarıyı gösteren Tolunay Kafkas, kupanın sürprizlere açık olmasının cazibeyi arttırdığına vurgu yaptı. Kafkas, "Özellikle Anadolu takımları ve alt ligdeki ekipler için kupanın alınabilir olması cazibeyi artırıyor. Bir futbol adamının Türkiye'de kazanmak isteyeceği iki kupadan biri. Bir önceki turda heyecanı yüksek maçlar oldu" ifadelerini kullandı. (Fotomaç)