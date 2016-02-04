Ziraat Türkiye Kupası programı açıklandı!

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:
9 Şubat Salı:
13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe (Seyrantepe DİSKİ Spor Tesisleri-Seyircisiz)
10 Şubat Çarşamba:
18.45 Akhisar Belediyespor-Galatasaray (Manisa 19 Mayıs)
21.15 Beşiktaş-Torku Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)
11 Şubat Perşembe:
20.45 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)
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