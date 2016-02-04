Ziraat Türkiye Kupası programı açıklandı!

Çeyrek final ilk maçlarının programı açıklandı

Giriş: 04.02.2016 00:00 Güncelleme: 04.02.2016 23:30
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

9 Şubat Salı:

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe (Seyrantepe DİSKİ Spor Tesisleri-Seyircisiz)

10 Şubat Çarşamba:

18.45 Akhisar Belediyespor-Galatasaray (Manisa 19 Mayıs)

21.15 Beşiktaş-Torku Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

11 Şubat Perşembe:

20.45 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

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