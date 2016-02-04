Ziraat Türkiye Kupası programı açıklandı!

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarının programı belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:



9 Şubat Salı:



13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe (Seyrantepe DİSKİ Spor Tesisleri-Seyircisiz)



10 Şubat Çarşamba:



18.45 Akhisar Belediyespor-Galatasaray (Manisa 19 Mayıs)



21.15 Beşiktaş-Torku Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)



11 Şubat Perşembe:



20.45 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)