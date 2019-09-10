Kars 36 Spor - Pazarspor | CANLI

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı başlıyor. Günün ilk mücadelesinde Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 3. Grup'ta mücadele eden Kars 36 Spor, 3. Lig 3. Grup takımı Pazarspor'u konuk ediyor. Bu maç A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor. Rakibini eleyen takım ismini 3. tura yazdıracak.

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Kars 36 Spor-Pazarspor maçı canlı yayını

Kars 36 Spor-Pazarspor maçı canlı anlatımı

SON 16'DA VAR DEVREYE GİRİYOR

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon uygulamaya konulan VAR uygulaması, kupada da kullanılıyor. TFF'nin sezon öncesi yayınladığı kupa statüsünde bu yıl da VAR yardımına başvurulacağı açıklandı. Buna göre Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve finalde VAR protokolüne uygun olarak Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacaktır.

HER TURU PARA

Kupada hasılat dağıtımı yıllardır aynı şekilde gerçekleşiyor. Buna göre tek maç usülüne göre oynanan karşılaşmalarda gider ve hisseler kesildikten sonra kalan net hasılatın yüzde 60'ı tur atlayan takım alıyor. Kaybeden takım da yüzde 40'ı cebine koyuyor. Finali kazanan da hasılatın yüzde 60'ını kasasına götürüyor.