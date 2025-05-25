Trabzonspor-Reeder Samsunspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, sahasında Samsunspor'u konuk ediyor. Trabzonspor-Samsunspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında evinde Samsunspor'u konuk ediyor. Trabzonspor-Samsunspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz. TRABZONSPOR-REEDER SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Trabzonspor-Reeder Samsunspor maçı 25 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

TRABZONSPOR-REEDER SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-Reeder Samsunspor maçı beIN Sports 2 ve beIN Sports 4 (Konferans Yayını) ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Taha, Malheiro, Salih, Okay, Mustafa, Folcarelli, Mendy, Zubkov, Visca, Nwakaeme, Sikan

Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Ntcham, Bennasser, Schindler, Holse, Emre, Dimata.