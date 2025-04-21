Yeni sezon transfer planlamalarını sürdüren Beşiktaş, Schalke 04 forması giyen ve daha önce Trabzonspor'da da boy göstermiş olan Mehmet Can Aydın'ı gündemine aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Eski Trabzonsporlu Mehmet Can Aydın, Süper Lig'e dönebilir. Sezon sonunda Schalke 04 ile sözleşmesi sona erecek 23 yaşındaki futbolcunun talipleri artıyor.

BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR TAKİPTE

Ntvspor'un haberine göre, Beşiktaş ile Başakşehir'in yanı sıra Werder Bremen ve Hamburg Mehmet Can ile ilgileniyor.

Birçok Championship ekibi de oyuncuyu bonservissiz olarak kadrosuna katmak için bekliyor.

GERİDE BIRAKTIĞIMIZ SEZON TRABZONSPOR'DAYDI

Schalke 04 altyapısında yetişen Mehmet Can Aydın, daha önce Trabzonspor'da kiralık olarak 23 maçta forma giymişti.